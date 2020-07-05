الإنقاذ النهري تمشط نهر النيل لانتشال جثة غريق بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها لانتشال جثة شاب غريق بنهر النيل في مركز العياط، جنوب المحافظة، مساء الأحد. البداية تعود إلى تلقي العقيد محمد نشأت مأمور قسم أبو النمرس، إشارة من شرطة النجدة بغرق شاب في مياه نهر النيل بدائرة المركز. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرقة إنقاذ نهري لإجراء عملية مسلح بمكان غرق الشاب، ومن ثم انتشال جثمانه. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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