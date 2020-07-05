نشرة الحوادث.. قضية جديدة لـ"سما المصري" ومعاقبة المُتسبب في حادث "طبيبات المنيا"



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

8 يوليو.. محاكمة سما المصري بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة الأربعاء 8 يوليو الجاري لمحاكمة المتهمة سما المصري في قضية ثالثة بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

فض اعتصام النهضة.. تأييد أحكام بالسجن المشدد على المتهمين

أيدت محكمة النقض، اليوم الأحد، أحكام السجن المشدد من سنة إلى المؤبد على المتهمين بقضية "فض اعتصام النهضة" التي وقعت في أغسطس 2013.

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الحبس 7 سنوات على السائق المتسبب في حادث "طبيبات المنيا" بتهمة القتل الخطأ

قضت محكمة جنح الصف، اليوم الأحد، بمعاقبة السائق المتسبب في حادث طبيبات المنيا بطريق الكريمات بالحبس 7 سنوات لتسببه في وفاة 4 طبيبات وسائق وعامل، وإصابة 17 آخرين عن طريق الخطأ.

كواليس جريمة في صحراء أطفيح كشفتها الكلاب

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقتل مقاول في صحراء أطفيح.

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي إلى 8 أغسطس المقبل

أرجأت محكمة شمال القاهرة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى جلسة 8 أغسطس المقبل للمرافعة.