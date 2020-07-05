حريق محدود في مسجد بالصف.. والمعاينة: ماس كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق محدود داخل مسجد بمركز الصف، جنوب الجيزة، مساء الأحد، دون إصابات.

تلقى مأمور قسم شرطة الصف إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد المساجد بدائرة المركز، فاستدعى رجال الإطفاء.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، وتبين بالفحص نشوبه بسبب ماس كهربائي في لوحة الكهرباء.

تحرر المحضر اللازم، وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة.