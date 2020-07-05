مباحث السياحة تداهم كافيهات ومطاعم مخالفة لقرار الحكومة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حملة مكبرة استهدفت الكافيهات والكازينوهات المخالفة لقرار رئيس الوزراء.

وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، باستقبال عدد من الكافيهات في القاهرة والجيزة للرواد عقب المواعيد المقررة الساعة 10 مساءً، وعدم اتخاذ الاحتياطات الصحية وإجراءات التباعد، وتقديم "الشيشة".

على الفور تم إخطار اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، الذي وجه بسرعة مداهمة تلك المنشآت وضبط المخالفين.

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تحريات العقيد أحمد عز، أكدت مخالفة مالك كافيه شهير بشارع جامعة الدول العربية قرار رئيس الوزاء، واستهجفت مأمورية الكافيه بقيادة العقيدين وائل طه ومحمد صالح والمقدم محمد جمال وضبط مالكه وتحرر المحضر اللازم وتولت نيابة العجوزة التحقيق.

وداهم ضباط مباحث السياحة مطعما في منطقة الكوربة بمصر الجديدة؛ لإقامة صاحبه "حفل ديسكو" دون ترخيص، وتحرر المحضر اللازم وباشرت نيابة مصر الجديدة التحقيق.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم والخاص بإغلاق كافة الكافيهات والكازينوهات، والملاهي والنوادي الليلية.