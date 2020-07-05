مصر | اندلاع حريق في أحد المساجد بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق في أحد المساجد بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الدفاع المدني بالجيزة، في السيطرة على حريق محدود شب داخل أحد المساجد بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل أحد المساجد بمركز الصف، جنوب المحافظة.

بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيد المسجد المشار إليه، لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بالجيزة،، إلى أن ماس كهربائي بلوحة الكهرباء الداخلية للمسجد، كان السبب في نشوب الحريق.

وأجري القوات عمليات تبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، وإعداد تقريرا حول سبب نشوبه.

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