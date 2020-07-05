مصر | مباحث السياحة تشن حملة مكبرة على كافيهات مخالفة لقرار الحظر

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حملة مكبرة استهدفت الكافيهات والكازينوهات المخالفة لقرار رئيس الوزراء بالحظر.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام عدد من الكافيهات بالقاهرة والجيزة باستقبال رواد عقب المواعيد المقررة الساعة 10 مساءًا، وعدم اتخاذ الإحتياطات الصحية وإجراءات التباعد، وتقديم الشيشة.

على الفور تم إخطار اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، الذي أمر بسرعة مداهمة تلك المنشآت وضبط المخالفين.

وبإجراء التحريات بمعرفة العقيد أحمد عز، تبين قيام مالك كافيه شهير بشارع جامعة الدول العربية بمخالفة قرار رئيس الوزاء وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة تمكن العقداء أحمد عز ووائل طه ومحمد صالح والمقدم محمد جمال من مداهمة الكافيه وضبط مالكه وحرر المحضر اللازم وتولت نيابة العجوزة التحقيق.

كما تمكن ضباط مباحث السياحة من مداهمة مطعم في الكوربة بمصر الجديدة لقيامه بعمل حفلة ديسكو وعدم حصوله علي رخصة من وزارة السياحة بالتشغيل واستيفاء الاشتراطات الصحية والاحترازية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت نيابة مصر الجديدة التحقيق.

وجاء ذلك فى اطار تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد ،وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم والخاص بإغلاق كافة الكافيهات والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية.

في سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة سائقي سيارات الأجره بالإكراه

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سائق، مقيم بالجيزة) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه (أجرة تاكسى) بمنطقة وسط المدينة، استوقفه عدد ثلاثة أشخاص (رجل وسيدتان "أدلى بأوصافهم التقريبية") بدعوى توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم فوجئ بقيام إحدى السيدتين بوضع قطعة قماش "إيشارب" حول عنقه من الخلف وشل حركته وقيام الآخر بتهديده بسلاح أبيض "مطواة"، وأجبروه على النزول من السيارة والتخلى عنها ولاذوا بالفرار، وأضاف المجنى عليه بأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير السيارة، أمكن تحديد مكان إخفائها بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط العثور على السيارة أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وهم (عاطل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة– سيدتان ومقيمين جميعًا بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة وإتهمهم بسرقته بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.