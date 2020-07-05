أخبار مصر | السكة الحديد تواصل إجراءاتها الوقائية لمواجهة كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تواصل إجراءاتها الوقائية لمواجهة كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأوضحت انها تواصل أعمال تطهير وتعقيم القطارات ومحطات السكك الحديدية والمكاتب الإدارية وشبابيك التذاكر والممرات والانفاق والصالات الرئيسية ودورات المياه بشكل دوري ومستمر.

وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أعلن اليوم عن مخطط البدء في تنفيذ المشروع العملاق لإنشاء محطة سكة حديد الصعيد في بشتيل وملحق بها ورش وهناجر للجرارات والعربات ومول تجاري والذي تبلغ تكلفته التقديرية 4،7 مليار جنيه.

وأكد الوزير على أهمية مشروع محطة بشتيل حيث سيساهم في تكامل وربط وسائل النقل المختلفة وتخفيف الضغط علي محطات القطارات المركزية ( مصر – الجيزة ) علي مستوي النقل والخدمات والصيانة.

جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعي تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية.

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