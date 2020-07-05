أخبار مصر | السكة الحديد تواصل إجراءاتها الوقائية لمواجهة كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تواصل إجراءاتها الوقائية لمواجهة كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأوضحت انها تواصل أعمال تطهير وتعقيم القطارات ومحطات السكك الحديدية والمكاتب الإدارية وشبابيك التذاكر والممرات والانفاق والصالات الرئيسية ودورات المياه بشكل دوري ومستمر.
وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أعلن اليوم عن مخطط البدء في تنفيذ المشروع العملاق لإنشاء محطة سكة حديد الصعيد في بشتيل وملحق بها ورش وهناجر للجرارات والعربات ومول تجاري والذي تبلغ تكلفته التقديرية 4،7 مليار جنيه.
وأكد الوزير على أهمية مشروع محطة بشتيل حيث سيساهم في تكامل وربط وسائل النقل المختلفة وتخفيف الضغط علي محطات القطارات المركزية ( مصر – الجيزة ) علي مستوي النقل والخدمات والصيانة.
جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعي تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.