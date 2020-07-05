أخبار مصر | ننشر رابط التحويل الإلكتروني بين الطلبة والمدارس بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر رابط التحويل الإلكتروني بين الطلبة والمدارس بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة "الخليج 365" رابط خدمة التحويل الإلكتروني بين الطلبة والمدارس في الإدارات التعليمية المختلفة، عبر هذا الرابط .

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء تفعيل خدمة التحويل الإلكتروني بين الطلبة والمدارس في الإدارات التعليمية المختلفة.

وأوضح محمد عطية، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الخدمة تم تفعيلها اليوم الأحد، لافتا إلى أن ذلك سيتم في المراحل بأكملها، بدءا من الصف الثاني من رياض الأطفال kg2، وحتى الصف الثالث الثانوي.

وأضاف أنه سيتم استمرار التحويل الورقي، لمراحل التعليم الفني والخاص، يأتي ذلك تيسيرا على أولياء الأمور، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.