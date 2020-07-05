أخبار مصر | "شباب الصحفيين" إلى خيري وشيرين وطاهر: "من يحرض على ترك الميدان في حرب كورونا.. خائن للشرف والوطنية"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين" إلى خيري وشيرين وطاهر: "من يحرض على ترك الميدان في حرب كورونا.. خائن للشرف والوطنية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت جبهة شباب الصحفيين، رسائل شديدة اللهجة إلى حسين خيري نقيب الأطباء، وتابعية شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، وإيهاب طاهر، قائلة: "جموع الأطباء لن تتجاوز عن ترككم عملكم النقابي وتسليم النقابة لشلة من اليساريين والفوضويين لتحقيق أغراضهم ضد الدولة والمجتمع في أوقات شديدة الحساسية".

وأكد الجبهة، أن "الناس مش مستحملة استغلال فئة من الشخصيات غير المسئولة أزمة كورونا لتحقيق مطالب فئوية".

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة: "الشعب لن يغفر التحريض على ترك مواقع المسئولية وإهمال الدور الوطني الذي يقوم به الأطباء والطواقم الطبية في كل مواقعهم.اذ كان الأطباء ومعاونوهم هم الجيش الأبيض بالمستشفيات هي ميدان الحرب مع المرضى، ومن يحرض على ترك الميدان فهو خائن للشرف المهني والوطنية والبلد".

وأكد طوالة، في تصريحات صحفية: "الجميع الآن في موقف إختبار..هل سيتم تجاوز الأزمة بجهود الأطباء المخلصين وتقدير الشعب لهم.. أم سيتحول المشهد إلي عبث بمصائر الأطباء والناس من جانب حفنة من الفاشلين الذين تركوا مواقعهم "إذا كانت لهم مواقع من الأصل"لإدارة حالة من الجدل على فضاء السوشيال ميديا لا لغرض إلا لمصالح انتخابية ضيقة".