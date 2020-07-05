أخبار مصر | الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد بكر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، إن ما تم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، عارى تماما من الصحة.

وأكد بكر، أن الوزير حالته مستقرة الأن ولا صحة حول ما نشر حوله على صفحات التواصل الاجتماعي، موضحا أن الوزير يخضع للرعاية الطبية في الوقت الحالي داعيا الله أن يمتثل للشفاء في القريب العاجل.

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أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي والتدريب التقني وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال توقيع عقد التعاون بين العربية للتصنيع ومنصة إيجي جيت، بوابة مصر للعالم الرقمية.

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وأشار"التراس " إلي تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الرقمنة باستخدام التقنيات الحديثة، مشددا علي تفعيل استراتيجية التحول للإقتصاد الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشاد "التراس" بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة لمنصة ايجي جيت، مشيرا أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية العربية للتصنيع لإقتحام الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات عبر التسويق الرقمي الذي شهد طفرة كبيرة خاصة بعد تفشي وباء الكورونا الذي أثر بشكل كبير علي البيع المباشر للجمهور.

كما أوضح أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة في مجالات التحول الرقمي وأحدث نظم التسويق ووالبيع الإلكتروني وحلول أمن المعلومات المتكاملة إلي فرق العمل بالهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف "التراس" أن مجالات التعاون تستهدف التسويق والبيع الإلكتروني لمنتجات العربية للتصنيع وزيادة حجم مبيعاتها محليا وافريقيا وعالميا وعمل مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لمنتجات الهيئة وتصويرها بجودة عالية وبأحدث التقنيات العالمية وإنتاج أفلام دعائية وتنفيذ حملات تسويقية إلكترونية مبتكرة تناسب روح العصر والثورة الصناعية الرابعة.

كما أشار إلى جانب آخر للعقد يتضمن تسجيل وحدات الهيئة العربية للتصنيع إلكترونيا بمنصات التسويق والتجارة الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أعرب "التراس" عن ثقته الكبيرة في العمالة الفنية البشرية بالعربية للتصنيع، القادرة علي استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة والتفاعل معها باقتدار وسرعة، مضيفًا اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي وأنظمة التسويق الإلكتروني المتطورة.