أخبار مصر | أوكرانيا وبيلاروسيا تشيدان بإجراءات مصر لحماية السياح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أوكرانيا وبيلاروسيا تشيدان بإجراءات مصر لحماية السياح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سفير دولة أوكرانيا فى القاهرة بالرعاية الصحية التي قدمتها مصر لإحدى المواطنات الأوكرانيات فى مصر في أبريل الماضي عند إصابتها بفيروس كورونا فى شرم الشيخ حيث تلقت رعاية صحية كاملة حتى تماثلت للشفاء وشعرت انها في بلدها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين سفيري أوكرانيا وبيلاروسيا في القاهرة بوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ظهر اليوم بمقر الوزارة في الزمالك، فى ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من ١ يوليو الجاري وبعد وصول عدد من الرحلات السياحية الأوكرانية والبيلاروسية فى أولى أيام استئناف الحركة.

كما اقترح السفير الأواكرانى وضع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وأوكرانيا على المستوى السياحي والأثري، ومن ناحيته.

فيما أكد سفير دولة بيلاروسيا في القاهرة على حرص بلاده على زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر من دولة بيلاروسيا.

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