أخبار مصر | أوكرانيا وبيلاروسيا تشيدان بإجراءات مصر لحماية السياح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أوكرانيا وبيلاروسيا تشيدان بإجراءات مصر لحماية السياح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد سفير دولة أوكرانيا فى القاهرة بالرعاية الصحية التي قدمتها مصر لإحدى المواطنات الأوكرانيات فى مصر في أبريل الماضي عند إصابتها بفيروس كورونا فى شرم الشيخ حيث تلقت رعاية صحية كاملة حتى تماثلت للشفاء وشعرت انها في بلدها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين سفيري أوكرانيا وبيلاروسيا في القاهرة بوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ظهر اليوم بمقر الوزارة في الزمالك، فى ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من ١ يوليو الجاري وبعد وصول عدد من الرحلات السياحية الأوكرانية والبيلاروسية فى أولى أيام استئناف الحركة.
كما اقترح السفير الأواكرانى وضع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وأوكرانيا على المستوى السياحي والأثري، ومن ناحيته.
فيما أكد سفير دولة بيلاروسيا في القاهرة على حرص بلاده على زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر من دولة بيلاروسيا.
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التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بمجموعة من كبرى منظمي الرحلات من دولة أوكرانيا، خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لتفقد الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بالمدينة.
وخلال اللقاء أشاد منظمو الرحلات من أوكرانيا بالإجراءات الاحترازية وبضوابط السلامة الصحية المطبقة علي أرض الواقع والتي لمسوها عن قرب خلال زيارتهم لعدد من الفنادق ومراكز الغوص بمدينة شرم الشيخ، والتي من بينها أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بصفة مستمرة، والتزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق.
وقامت شلبي بالرد علي جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الخارج، وعن الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر.
وأشارت الأستاذة غادة شلبي الي أهمية أن ينقل السائحون تجربتهم الشخصية مما سيعزز اقبال السائحين علي القدوم الي منتجعاتنا الرائعة.
يذكر أن محافظة جنوب سيناء أعلنت أنها تعمل علي توفير كافه سبل الراحة للسائحين ومتابعه تطبيق الاجراءات الاحترازية، وأن منظمو الرحلات والسائحون هم القوي الناعمة التي نعتمد عليها لدعم مجهودات الحكومة المصرية وذلك من خلال ما يقومون بنشره من صور وتعليقات علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بهم.
وكانت تعليقاتهم عن استمتاعهم بزيارة شرم الشيخ من جو رائع وتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المحافظات السياحية الساحلية سيشجع السائحين حول العالم للقدوم الي هذه المدينة الساحرة.
كما أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان جديد لها عن تسليم 7 فنادق سياحية جديدة شهادة السلامة الصحية المؤهلة للعودة إلى العمل.
وأوضح البيان أن 7 فنادق في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي جراند أوتيل، ورينسانس جولدن فيو بيتش، ومارتيم جولي فيل ريزورت آند كازينو، وغزالة جاردنز، وكذلك 3 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي كابانا، والدابي، وبورت غالب IHG.
وأكد العناني على أن مصر ترحب بأن يكون أولي ضيوفها فى أول أيام عودة الحركة الوافدة لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وكذلك سويسرا.
وأشار العناني إلى أن الإجراءات الجادة والمعايير الصحية اللازمة التى تتخذها مصر في الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظات السياحية الساحلية والتى بدأت فى استقبال الزائرين كمرحلة أولى وهم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.
الجدير بالذكر أن مصر كانت قد استقبلت رحلات سياحية من دول بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة في أول 48 ساعة من استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من 1 يوليو الجاري.