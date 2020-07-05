أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس 48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس 48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن طقس 48 ساعة، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة عن معدل الطبيعي بسبب ظاهرة منخفض الهند.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى، مما أدي الي ارتفاع الحرارة مره أخري.

وحذرت الهيئة من الخروج وقت الظهيرة، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد غدا الأثنين، طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة الي أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأثنين، والتى تتمثل في الرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، ونشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

اما عن طقس الثلاثاء حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية يوم الثلاثاء، تتمثل في رياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة درجات الحرارة غدا الأثنين، بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 24درجات، وقنا العظمى 39درجة والصغرى 25درجات، وأسوان العظمى 41درجة والصغرى 28 درجة.

وتبلع درجات الحرارة يوم الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 29درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

