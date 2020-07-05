أخبار مصر | العناني يستعرض إجراءات الوقاية من كورونا مع سفيري أوكرانيا وبيلاروسيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العناني يستعرض إجراءات الوقاية من كورونا مع سفيري أوكرانيا وبيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سفير دولة أوكرنيا بالقاهرة، كما التقى أيضا بسفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، وخلال هذه اللقاءات تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين هاتين الدولتين ومصر وخاصة فى مجال السياحة والآثار.

جاء ذلك فى ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من ١ يوليو الجاري وبعد وصول عدد من الرحلات السياحية الأوكرانية والبيلاروسية فى أولى أيام استئناف الحركة.

ومن جانبه، استعرض وزير السياحة والآثار التدابير والاجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

إقرا أيضًا...