أخبار مصر | غدا.. صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، غدا الاثنين، عملية صرف المعاشات للذين يحصلون على معاشات بقيمة أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو) ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، إذ قرر الصرف لهم ايام الاثنين والثلاثاء 6 و7 من شهر يوليو، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

هذا وتتابع نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، عملية صرف المعاشات والدفعة الأولي من متجمد العلاوات الخاصة.

وشهد اليوم ختام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، إذ تلقت "نيفين القباج"وزيرة التضامن الإجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو في يومها الخامس معظم فترات اليوم مع حدوث بعض التكدسات امام بعض فروع بنك ناصر الاجتماعي وتم اتخاذ تدابير حاسمة لعدم تكرار هذه التكدسات؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء اليوم الاحد 4.131 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 5.148 مليار جنيه.

وقد أشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي 3.106 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 4.171 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 201 ألف حالة بقيمة إجمالية 193مليون جنيه، بالإضافة إلى 824 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 784 مليون جنيه.

وأكدت القباج أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع اصحاب المعاشات على إستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم، واضافت أن العمل الكبير الذي يؤديه موظفي الهيئة في هذه الظروف الاستثنائية، يبين مدى حرصهم على توفير أرقى الخدمات التأمينية للمواطنين بصفة عامة واصحاب المعاشات بصفة خاصة، وسط إجراءات احترازية مشددة، ما يعني الاهتمام الكبير تجاه سلامة المتعاملين وتقديم افضل خدمة تأمينية لهم في آن واحد.

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وأعربت وزيرة التضامن الإجتماعى عن سعادتها بزيادة إستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وارتفاع نسب التفعيل، حيث بلغ الصرف 4.171 مليار جنيه من خلال ماكينات الصرف الآلى فى خمسة ايام، لاسيما بعد القرارات التى تم اصدارها بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى لتشجيع التعاملات الإلكترونية وأهمها إلغاء رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلى، واتخاذ ما يلزم لتغذية ماكينات الصرف الألي بصفة مستمرة خاصة خلال أوقات صرف المعاشات، بهدف تقليل ذهاب العملاء لمنافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أو مكاتب البريد أو فروع البنوك.

وكانت وزارة التضامن الإجتماعى قد أعلنت إنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه وأجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها فى أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.

وفى سياق متصل أوضحت "القباج " انه استمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى إتخاذ العديد من الاجراءات الاستباقية التى تضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف، حيث تقرر وضع آلية لتقسيم عمليات الصرف على أيام متفرقة من شهر يوليو وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة (قيمة المعاش فى شهر يونيو)، وذلك حرصا على انتظام عملية صرف معاشات شهر يوليو بعد اضافة الزيادة وكذلك الفرق الشهرى من العلاوات والدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من اصحاب المعاشات، على أن يكون الصرف على النحو التالي:

- فئة من من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام الاربعاء والخميس الموافق ( ٨ _٩ ) من شهر يوليو.

- فئة من من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 800 ألف قائم بالصرف اعتبارًا من يوم الاحد الموافق ( ١٢ ) يوليو، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له متاح له الصرف خلال الأيام اللاحقة.