أخبار مصر | نصائح لرعاية الطفل المصاب بكورونا في المنزل (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نصائح لرعاية الطفل المصاب بكورونا في المنزل (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح مهمة لرعاية الأطفال المصابين بكوفيد-١٩ داخل العزل المنزلي وتحسين حالتهم النفسية، خلال منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتمثلت النصائح فى الآتي:

_ اذا كان الطفل معزول بمفرده يجب السماح له بالتواصل مع والديه واخوته عبر الأجهزة المحمولة في اي وقت.

_ يجب أن يكون لديه امكانية الوصول إلى معلومات المرض (السبب والتشخيص وخطة العلاج، كما يمكن استخدام الكتب المصورة ومقاطع الفيديو اذا كانت متوفرة.

_ استمع بعناية كي يفهم الطفل ما يحدث.

_ تذكر أن فهم الطفل قد يكون غير مكتمل أو خطأ.

_ يجب مساعدتهم على وضع روتين مناظم وجدول زمني في غرفة العزل.

_ يجب مساعدتهم على ايجاد طرق ايجابية للتعبير عن مشاعرهم مثل الخوف والحزن على سبيل المثال، كما يمكن اشراكهم في نشاط مثل الرسم لتسهيل هذه العملية.

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_ يجب ان يكون لديهم إمكانية الوصول إلى الأنشطة المناسبة للعمر، على سبيل المثال، ان شرطة التعلم، والبرامج التليفزيونية، وألعاب الورق.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللأزمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن (105)، و(15335) ورقم الواتساب (01553105105).