شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يفتتح مقرًا جديدًا في «6 أكتوبر».. و«أبوشقة»: نحتاج برلمانًا لكل القوى الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الفترة القادمة تحتاج إلى برلمان توافقي وطني تمثل فيه كافة القوى الوطنية والسياسية لنكون أمام مشهد نصدره للجميع في الخارج والداخل.

أضاف «أبوشقة»، خلال افتتاح مقر جديد للحزب في مدينة السادس من أكتوبر، مساء الأحد، أن «المعارضة في الفقه الدستوري لها ضوابط، وليس لهذا هدف شخصي محدد، إنما هو حوار ونقاش في المقام الأول بقصد الوطن وبناء ديمقراطية حيقيقية، وتلك هي الفرصة الذهبية للمصريين لنكون أمام تجربة حقيقية وقوية لمصر ونكون أمام أحزاب تضع مصلحة الدولة المصرية فوق الجميع».

وأشار «أبوشقة» إلى أن «حزب الوفد يشهد كل يوم مزيدا من الإقبال للشخصيات الوطنية التي لها وضعها القوي والمؤثر، كما يشهد الحزب مزيدا من المقرات، وهذا المشهد خير دليل على أن حزب الوفد كل يوم في مزيد من التقدم».

وتابع أن «العمل السياسي المحترف يستند إلى قواعد علمية معينة، وهذا ما التزمنا به في حزب الوفد ونسير عليه، ونؤكد أننا في هذه الفترة نتحاور ونتشاور مع كل القوى الحزبية والسياسية على الساحة من أجل مصر أولًا وثانيًا وثالثًا وعاشرًا، فمصلحة مصر وحماية المواطن فوق أي شيء على مدار تاريخ الوفد».