شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: رجاء الجداوي كانت متماسكة لآخر لحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، والمتابع لحالة الفنانة رجاء الجداوي، إن الراحلة كانت متماسكة لآخر لحظة، مشيرًا إلى أنها كانت مصدر تفاؤل وأمل لكل من حولها بمستشفى العزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، أن «الجداوي» كانت مثال للقوة والتحمل والتفاؤل، لافتًا إلى أن الله تغمدها برحمته.

ولفت إلى أن الراحلة رغبت في توجيه رسالة للمواطنين، خلال فترة تحسنها بالمستشفى، بأهمية تقدير ما يقوم به الطاقم الطبي وأهمية الحرص على النفس والصحة، متابعًا: «آخر رسالة لينا قالت فيها ربنا يكرمكم بكل الشغل اللي بتعملوه، كانت إنسانة جميلة».

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالصحة إلى أهمية اتخاذ العبرة من وفاة الفنانة بعدم الأمان لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وخاصة لمن فقدوا اهتمامهم وخوفهم من الفيروس.