شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: نناصر مشروع السيسي لبناء دولة ديمقراطية حديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن سياسة الحزب تؤيد وتناصر المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

جاء ذلك خلال افتتاحه مقر حزب الوفد الجديد في مدينة 6 أكتوبر، مساء اليوم الأحد، حيث أوضح أبوشقة أن جميع الوفديين ملتزمون بمبادئ الحزب بالوقوف إلى جوار الدولة المصرية.

وأشار أبوشقة إلى أن المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة يقوم على 3 محاور؛ الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي، متابعا: «فالاستقرار الأمني الجميع على ثقة ويقين وإحساس أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على حق عندما واجه الإرهاب وسلط الأضواء على خطورة الإرهاب العالمي الذي لا يقف عند بلد أو حدود».

وأضاف أبوشقة أن منظمات العالمية تؤكد أن مصر تصنف ضمن 30 دولة الأولى في العالم التي حققت إصلاح اقتصاديا.

وأستطرد: «أما بالنسبة للاستقرار السياسي، فإننا أمام استحقاق دستوري والمادة الخامسة في الدستور تؤكد أن النظام يقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، وقد طالبت بتفعيل المادة 5 من الدستور لأنها تحقق الديمقراطية فالاستقرار السياسي في مصر لن تقوم له قائمة بدون حزب الوفد كلاعب رئيسي وأساسي على الساحة المصرية».

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