شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة ناعيا رجاء الجداوى: حالة إنسانية أحبت الجميع فنالت التقدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، ومندوب السعودية، الدائم لدى الجامعة العربية، الفنانة الراحلة الكبيرة رجاء الجداوى، والتى وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 86 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال السفير أسامة نقلى على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»: «رجاء الجداوى؛ لم تكن فقط فنانة ذات تاريخ عريق، أو رمز ثقافي مجتمعي.. بل حالة إنسانية، أحبت الجميع فنالت الحب والتقدير.. تغمدها الله بواسع رحمته وعظيم مغفرته.. خالص العزاء لاسرتها، والأسرة الثقافية المصرية».