شكرا لقرائتكم خبر عن «احميها من الختان» تواصل نشاطها للأسبوع الثاني في 5 أحياء بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في الإسكندرية، إن حملة طرق الأبواب «احميها من الختان» التي يتم تدشينها تحت شعار «شهر بدور» بتعاون مشترك بين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تواصل نشاطها للأسبوع الثانى على التوالى في الاسكندرية للتوعية بخطورة ختان الإناث والدعوة إلى مجابهة الظاهرة.

وأضافت «ماجدة»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن الحملة تستهدف خلال الأسبوع الثانى لها بالاسكندرية 26440 من الرجال والسيدات والأطفال من المقيمين في 19 قرية ومنطقه على مستوى 5 أحياء، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ الحملة بمشاركة 69 رائدة من رائدات ومتطوعات المجلس وأعضاء الفرع.

وأوضحت أن الرائدات قمن بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الإناث وتوضيح أن الختان عادة وليست عبادة، وأن جميع الهيئات الطبية في العالم جرمت ختان الإناث ويعتبر أنه عادة مخالفة لآداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى، وتجريم هذه العملية في القانون المصري وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

ولفتت إلى أن حملة «احميها من الختان» بدأت نشاطها بالإسكندرية 27 يونيه الماضى، وتمتد حتى 7 يوليو الجاري، واستهدفت خلال الأسبوع الأول 102 ألف و34 شخصاً بهدف توعية السيدات والأهالي فيما يزيد على ١٠٠ قرية ونجع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة، مشيرة إلى أن جملة ما تم استهدافه خلال الأسبوعين 128.4 ألف شخص.

حملة «القومي للمرأة» ضد الختان في الإسكندرية

حملة «القومي للمرأة» ضد الختان في الإسكندرية

حملة «القومي للمرأة» ضد الختان في الإسكندرية

حملة «القومي للمرأة» ضد الختان في الإسكندرية

حملة «القومي للمرأة» ضد الختان في الإسكندرية

حملة «القومي للمرأة» ضد الختان في الإسكندرية

حملة «القومي للمرأة» ضد الختان في الإسكندرية

حملة «القومي للمرأة» ضد الختان في الإسكندرية

حملة «القومي للمرأة» ضد الختان في الإسكندرية

حملة «القومي للمرأة» ضد الختان في الإسكندرية