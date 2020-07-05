شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستشفى العجوزة يسجل تاسع حالة ولادة قيصرية لمريضة مصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مستشفى العجوزة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تسجل اليوم الحالة التاسعة لولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث قال المستشفى: جاء ذلك عندما شعرت الأم بألم الولادة وعلى الفور اجتمع الفريق الطبى المعالج من استشارى النساء واستشارى التخدير وأخصائى الحضانات وفريق تمريض العمليات، ليبدأوا الملحمة، وجاءت للحياة مولودة كاملة النمو فى حالة استقرار تام والأم فى حالة صحية مستقرة جدًا.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 20103 حالات حتى اليوم بعد خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،
وأوضحت أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 79 حالة جديدة.
وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.
وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.
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