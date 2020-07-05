شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مفاجئة لـ«تموين الإسكندرية» على العجمي والساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، الأحد ،جولة مفاجئة على عدد من المخابز البلدية ومحال السوبر ماركت في منطقتي العجمى والساحل الشمالي.

وقال محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إن الجولة شملت تفقد العديد من المخابز البلدية لمتابعة عمليات إنتاج الخبز وجودته وحصول المواطنين عليه بسهولة وبدون ازدحام حيث تم متابعة مراحل إنتاج الرغيف بكل مخبز بلدى تم زيارته وكذلك التأكد من وزن الرغيف وجودته ومطابقته للمواصفات الفنية وكذلك التأكد من مواعيد عمل المخابز.

وأوضح القلش أن الجولة رصدت العديد من المخالفات التموينية المتنوعة والمتمثلة في توقف مخابز بدون إذن مسبق من التموين ومخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما شملت الجولة عدد من السوبر ماركت والمحال للتأكد من توافر السلع الغذائية والكشف على مدد الصلاحية وجودة السلع المعروضة وكذلك الإعلان عن الأسعار والتأكد من بيع السلع المسعرة بسعرها الحقيقى حيث تم رصد مخالفات في بيع السجائر المحلية بسعر أزيد وتم تحرير محاضر بذلك.

محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الاسكندرية يقود جولة مفاجئة علي مخابز ومحال العجمي والساحل الشمالي

محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الاسكندرية يقود جولة مفاجئة علي مخابز ومحال العجمي والساحل الشمالي

محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الاسكندرية يقود جولة مفاجئة علي مخابز ومحال العجمي والساحل الشمالي

محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الاسكندرية يقود جولة مفاجئة علي مخابز ومحال العجمي والساحل الشمالي

محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الاسكندرية يقود جولة مفاجئة علي مخابز ومحال العجمي والساحل الشمالي

محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الاسكندرية يقود جولة مفاجئة علي مخابز ومحال العجمي والساحل الشمالي

محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الاسكندرية يقود جولة مفاجئة علي مخابز ومحال العجمي والساحل الشمالي

محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الاسكندرية يقود جولة مفاجئة علي مخابز ومحال العجمي والساحل الشمالي

محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الاسكندرية يقود جولة مفاجئة علي مخابز ومحال العجمي والساحل الشمالي

محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الاسكندرية يقود جولة مفاجئة علي مخابز ومحال العجمي والساحل الشمالي

محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية في الاسكندرية يقود جولة مفاجئة علي مخابز ومحال العجمي والساحل الشمالي