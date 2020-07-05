شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بكورونا باستخدام بلازما المتعافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، بعد تطبيق بروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية، باستخدام بلازما الدم للمتعافين، وذلك لحالة تبلغ من العمر ٥٨ عام، بمستشفي الإبراهيمية المركزي، وبعد توفير كافة الرعاية الطبية له بالمستشفي لمدة ١٥ يوم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الطبي بمستشفي الإبراهيمية المركزي، بإشراف مدير المستشفي، قام بالتشخيص الطبي وإجراء كافة الفحوصات الطبية للحالة، وتم مخاطبة اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، وتوفير بلازما الدم من المتعافين بعد إعتماد الشرقية ضمن ٦ محافظات كمركز إقليمي لسحب بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا، وتم تنفيذ بروتوكول العلاج المحدد من الوزارة، وتم شفاء الحالة بفضل الله وخروجها من المستشفي بحالة جيدة، وتعد هذه الحالة الثانية بعد حالة التعافي ببلازما المتعافين من مستشفي فاقوس النموذجي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي وجميع أفراد الطاقم الطبي بالإبراهيمية، على الجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.