شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بمنع بيع الدواجن حية في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، الحكومة بمنع ذبح الدواجن خارج المجازر ومنع بيعها حية في الأسواق، مع تشديد الرقابة في نقلها من المزارع إلى المجازر، ومنع نقل مخلفاتها دون اتباع إجراءات الأمان والتدابير اللازمة لمنع نقل الأمراض.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن هذه التصرفات تتسبب في انتشار الأمراض، مؤكدًا أنه بات من الضروري في ظل انتشار وباء كورونا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الأمراض المعدية.

وقال النقيب إن القانون رقم 70 لعام 2009 ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لعام 2009 الصادر لتنظيم عرض وبيع الدواجن الحية، ينص على عدم السماح بنقل الطيور الحية بكل أنواعها عدا الكتاكيت عمر يوم واحد، دون تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح أن منع تداول الدواجن الحية سيؤدي إلى تقليل الحلقات الوسيطة بما يخفض الأسعار على المستهلكين، ويمنع الخطر الدائم من جراء عمليات بيع الدواجن حية بتشديد الرقابة على الدواجن والتاكد من سلامتها وعدم حملها للأمراض.

وأضاف أن بيع وشراء الدواجن الحية عادة عفى عليها الزمن، وأن معظم دول العالم تسير في طريق عدم بيع الدواجن حية أو ذبحها خارج المجازر، وأن تطبيق ذلك يعد مصلحة عامة، ولن يؤثر سلبيا على أحد سواء المربي أو التجار.

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