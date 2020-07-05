شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الدكتور مصطفي السعيد وزير الإقتصاد الأسبق بمسقط رأسه بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي مركز ومدينة ديرب نجم بالشرقية، اليوم الأحد، جثمان الدكتور الراحل مصطفى السعيد وزير الإقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الإقتصادية الأسبق بمجلس النواب، والذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بأزمه صحية.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة بساحة فيلا الراحل بقرية شبرا صورة بدائرة المركز وسط حضور كبير من الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية.

ومن جانبه، نعى محافظ الشرقية الوزير الأسبق، مؤكدا أن المحافظة فقدت رجلاً من رجالها السياسيين والإقتصادين الذين كان لهم علامة بارزة في تاريخ مصر الإقتصادي في فترة توليه الحقيبة الإقتصادية، متوجها توجه بخالص تعازيه لأسره الفقيد متمنياً له الرحمه ولهم الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور مصطفى السعيد من مواليد مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية في 1 يوليو 1933، وتولى وزارة الإقتصاد خلال الفترة من 1982 وحتى 1985، وتولى رئاسة اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005 وعمل مصطفى السعيد أستاذاً متفرغاً بكليه الإقتصاد والعلوم السياسية، وحصل الراحل على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة في عام 1980.