شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر القرارات الختامية لأعمال الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أهمية إبراز الجهود العربية المبذولة في مجال تمكين الشباب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، داعيا لتعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر في هذا الشأن.

جاء ذلك في قراراته الختامية لأعمال دورته الـ43 التي عقدت اليوم بتقنية الفيديو كونفرنس، برئاسة موريتانيا.

وأكد المجلس تضامنه مع الشباب الفلسطيني في كفاحه ضد ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ودعم نضاله ضد الاستيلاء على الاراضي بالقوة والاستيطان والجدار وتهويد القدس.

وشدد الوزراء على ضرورة العمل على تنفيذ الأنشطة المدرجة على أجندة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إفتراضياً إلى أن يجد جديد.

وأشار إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة العرب في الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب من أجل ضمان نجاح الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية.

وكلف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتعاون مع خبراء الشباب والرياضة بإعداد دراسة تعنى باحتياجات ومتطلبات الشباب ما بعد جائحة كورونا.

ودعا المجلس لتنظيم العديد من الفعاليات حول ادارة الازمات لتوعية الشباب للتعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل وذلك بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة العرب.

وأعلن المجلس عن إطلاق جائزة التميز للشباب العربي وتشكيل لجنة عليا للإشراف على الجائزة برئاسة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب، وعضوية الدول الراغبة، داعيا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإعداد لمعايير الجائزة.

وأكد على ضرورة الابقاء على اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي ولجانه الفنية المعاونة في حالة انعقاد دائم في المواعيد التي ستحدد لذلك وتكليف الأمانة الفنية بتنفيذ ما تتضمنه من قرارات وتوصيات.

ووجه المجلس الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية- على دعم الصندوق بـ(خمسون ألف دولار) بالاضافة إلى مساهمة جمهورية مصر العربية في الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية وقدرها (خمسة وثمانون ألف دولار).

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كما وجه الشكر إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل- وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية- على تنازلها عن الدعم المقدم من الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية التي ستنظم بالمملكة العربية السعودية عام 2021.

ووجه المجلس الشكر لشما بنت سهيل المزرعي – وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لاجتماع الدورة 44 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والاجتماعات المصاحبة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وناقش المجلس في اجتماعه عدد من الموضوعات الهامة منها تقرير وتوصيات مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضة،وتقرير وتوصيات الدورة (65) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

كما ناقش توصيات اللجنة الفنية الرياضية المعاونة للمجلس.

وبحث الوزراء ما تضمنه البيان الصادر بالتمرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد-19.