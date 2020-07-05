شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات 50%.. محافظ أسوان يطلق مبادرة «احمي نفسك وأسرتك» لبيع الكحول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إطلاق مبادرة «أحمى نفسك وأسرتك» لبيع الكحول الإيثيلى بأسعار مخفضة تصل إلى 50% عن مثيلتها بالسوق المحلى، وسيتم توزيعها عن طريق الوحدات المحلية، ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح العميد أحمد عز، المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع مصنع الكحول المقام بالمنطقة الصناعية بالعلاقى الذي وجه محافظ أسوان بسرعة افتتاحه وتشغيله بعد توفيق أوضاعه الإدارية التي تعطلت لأكثر من عامين حيث سيقوم المصنع ببيع الكحول في عبوات مختلفة ويصل سعر اللتر منه إلى 50 جنيهاً، والنصف لتر بسعر 25 جنيهاً، وعبوة 100 ملى بسعر 10 جنيهات.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة، الاثنين، من خلال منافذ تم تحديدها بمعرفة الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز، حيث ستنطلق بمركز إدفو خلال يومى 6 و7 يوليو بجوار الوحدة المحلية، وبمركز كوم أمبو خلال يومى 8 و9 يوليو بجوار الوحدة المحلية أيضاً، فيما سيتم التوزيع بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو خلال يومى 11 و12 يوليو.

وأضاف العميد أحمد عز أنه سيتم توزيع الكحول للجمهور داخل عدد من المناطق بنطاق مركز ومدينة أسوان منها بجوار حى شرق وميدان المحطة يوم 13 يوليو، وبجوار أحياء غرب وجنوب يوم 14 يوليو، وبمناطق العقاد أمام مستشفى التأمين الصحى، والمحمودية يوم 15 يوليو المقبل.