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شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للشكاوى.. نائب محافظ القليوبية تقود حملة لإزالة إشغالات «سعد زغلول» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في استجابة لشكاوى المواطنين من كثرة الإشغالات، قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الأحد، حملة إزالة إشغالات مكبرة بنطاق منطقة سعد زغلول وسوق وسط البلد.
شارك في الحملة المهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة بنها، وحماده وهدان، نائب رئيس المدينة، والعميد محمد جابر، مدير شرطة المرافق بالقليوبية، والمقدم أحمد سالم، مدير مرافق بنها.
وتفقدت «ريان»، خلال الحملة، منطقة سعد زغلول بالكامل ومنطقة السوق والمحلات المغلقة منذ سنوات لدراسة استغلال تلك المحلات الاستغلال الأمثل.
وتم رفع المضبوطات من خلال 3 سيارات وإزالة 36 طن قمامة من السوق، وتنظيم البائعين وتوسعة الشارع من الجانبين.
ووجهت «ريان» برش وتعقيم السوق، في إطار توجهات الدولة لإتباع الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
وعلى الفور قامت الدكتورة أمال جاب الله، مدير عام المتوطنة بمديرية الصحة، بإرسال فريق مكافحة ناقلات الأمراض لرش وتطهير وتعقيم منطقة السوق بالكامل.
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