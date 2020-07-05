شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 8 حالات من فيروس كورونا بـ«حميات بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، الأحد، تعافى 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الحميات، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمود حسين، مدير المستشفيات، والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى الحميات.