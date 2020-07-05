شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع اتفاقية التعاون الجمركي العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على انضمام مصر لاتفاقية التعاون الجمركى العربى، الأحد، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتزامن مع توقيع الوزير المفوض إيهاب مكرم، مدير إدارة الإتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية بالجامعة العربية، نيابة عن الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأكد «نجم» أهمية التعاون الجمركى العربى المشترك ودوره الفعال في دفع العمل المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز التكامل الاقتصادى، موضحا أن اتفاقية التعاون الجمركي العربى ستؤدى لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جميع الأطراف وتسهيل حركة التبادل التجاري ومعالجة الممارسات الضارة ومكافحة المخالفات الجمركية.

وقال إن الاتفاقية تهدف لتحقيق التعاون الجمركي والإداري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والمساعدة في توفير المعلومات لاستخدامها في تحديث التشريعات والإجراءات الجمركية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن عدة مجالات للتعاون منها تبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات التشريعات الجمركية في الدول الأطراف التي قد تضر بمصالحها وتحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية والتعاون في المسائل المتعلقة بتطبيق المبادىء والممارسات الجمركية للدول الأعضاء لمكافحة المخالفات والجرائم الجمركية وتبادل الخبرات فيما يخص مبادي الرقابة الجمركية والمعلومات والتقنيات الحديثة واتخاذ تدابير خاصة عند الرقابة فيما يتعلق بنقل البضائع وتحقيق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة للوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإيرادات الجمركية.

وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق 7 من الدول الموقعة عليها، وتسرى في شأن الدول الأخرى بعد مضي شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتعد مصر خامس دولة عربية توقع اللتفاقية بعد كل من: الأردن والسعودية وفلسطين وقطر.

وتأتى اتفاقية التعاون العربى الجمركي كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدول العربية بخلق منطقة تجارة عربية حرة، كما أنها تتوافق مع مبادىء ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتى تتمتع الدول العربية بعضويتها، واتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذى يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربى المشترك بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

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