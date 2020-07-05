شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: كشف حساب للرأي العام عن أداء «صناعة النواب» نهاية دور الانعقاد الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيقدم كشف حساب عن أداء لجنة الصناعة في مؤتمر صحفي نهاية دور الانعقاد الحالي.

أضاف «عامر» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، أن لجنة الصناعة لم تتوقف عن تلقي شكاوي ومقترحات الصناع بجميع القطاعات خلال الفترة السابقة، وعقدت عشرات الاجتماعات بحضور الصناع والمسؤولين من كل المستويات، وكان لها دول كبير في حل أغلب هذه المشكلات، خاصة فيما يخص فوائد الديون ومبادرة البنك المركزي لحلها، ومشكلة الطاقة للمصانع وغيرها من المشكلات التي تؤرق هذا القطاع.

ولفت «عامر» إلى أن قطاع الصناعة لم يتوقف في مصر أثناء جائحة كورونا، ونجح في عبور هذه الأزمة بسلام، بفضل مجهودات الدولة في هذا الشأن، وقال إنه شاهد على أداء الدولة في مواجهة كورونا وحماية المواطنين والعاملين دون إيقاف عجلة الإنتاج، وهي المعادلة التي نجح الرئيس السيسي في تنفيذها، باستمرار العمل وتحقيق أكبر قدر من الحماية للعاملين، وهو ما ظهرت نتائجه في ثبات أسعار السلع بالأسواق طوال الشهور الاربعة الأخيرة.