شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إتمام إجراءات اعتماد اختبارات الـACT بشهادة الدبلومة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتمام إجراءات اعتماد اختبارات الـACT ضمن نظم الاختبارات المقررة بشهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل النظم التعليمية لأبنائها الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك جاء بجانب ما هو مقرر في هذا الشأن سابقًا من نظم وبذات القواعد المقررة فيما يتعلق بتنظيم القبول بالجامعات بشأن الاختبارات المناظرة لها وذلك وفقًا للتالي:

- تطبيق اختبارات الـACT ضمن اختبارات شهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية، وذلك بجانب ما هو مقرر في هذا الشأن من نظم وبذات القواعد المقررة فيما يتعلق بتنظيم القبول بالجامعات بشأن الاختبارات المناظرة لها.

- تتم هذه الاختبارات على أساس اختبار الـACT يضم اختبارات (E-math- science- reading) يؤهل للالتحاق بالكليات غير العملية، واختبار الـACT مواد متخصصة في مواد (math- science) بشأن التأهيل للالتحاق بكليات القطاع الطبي والهندسي.

- تطبق اختبارات الـACT لمحاولات يوليو وسبتمبر عام 2020 استثناء مما سبق فيما تعذر اتمامه لضيق الوقت على أن تسرى كافة القواعد فيما يلي من اختبارات ودون استثناء.

- تجرى اختبارات الـACT من خلال من خلال سبع محاولات على مدار العام الدراسي وتبدأ الاختبارات من الناحية الزمنية على النحول التالي: «اختبارات شهر سبتمبر – اختبارات شهر أكتوبر- اختبارات شهر ديسمبر- اختبارات شهر فبراير- اختبارات شهر أبريل- اختبارات شهر يونيو- اختبارات شهر يوليو) وتضم الاختبارات بكل مما سبق اختبارات الـACT واختبارات الـACT للمواد المتخصصة.

- يتم الاختبار على فترتين صباحًا ومساءً للطالب أن يلتحق بإحداهما وليس كلاهما.

- يجب على المدارس التي ترغب في القيد بهذه الاختبارات بموافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بكشف معتمد بعدد الطلاب المتقدمين من جانب لهذه الاختبارات ونوعية الاختبار المتقدم له الطالب.

- يجب على المدارس التي ترغب في اعتمادها كمركز اختبارات بالـACT التقدم بطلبها في هذا الشأن للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي لبحث الطلب على أن تشكل لجنة مشتركة مع هيئة اختبارات الـACT للوقوف على استيفاء الاشتراطات اللازمة للاعتماد وتصدر الموافقة بالاعتماد من جانب الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.

Advertisements

- يجوز للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات غير العملية (الأدبية) أن يتقدموا لأداء اختبارات الـACT في مواد الرياضيات واللغة الانجليزية فقط دون العلوم وتعدل الدرجات بما يعادل الدرجات المقررة لنتيجة هذه المواد وتلتزم الـACT باعتماد ذلك.

- يتمتع الطالب الذي اجتاز الاختبارات دون تحقيق الدرجات المؤهلة للالتحاق بالجامعات أن يتقدم لأداء هذه الاختبارات بحد أقصي على مدار العامين التاليين فقط وتحتسب درجات الطالب بحسب أعلي تقدير درجات حصل عليه بالمحاولات التي تم أدائها بكل مادة من المواد التي اختبرها.

- تحسب نسب اختبارات الـACT بإجمالي نسبة 60% بخلاف نسبة ال 40 % المقررة للـ GPA وتسري ذات النسب المقررة بشأن الاختبارات المناظرة فيما بين الـ ACT واختبار الـ ACT للمواد المتخصصة وفقا لما هو مقرر طرف المجلس الأعلى للجامعات.

- التزام الجهة المقدمة لهذه الاختبارات بتوفير الاختبارات وفقًا لإجراءات الاعتماد المقررة والمعتمدة من جهات الاختصاص بالوزارة وما جاء بطلب جهة الاختبار بالأوراق المقدمة من جانبها في هذا الشأن، فضًلا عن تحقيق السرية الكاملة لأعمال الامتحانات وتكافؤ الفرص والمساواة ونزاهة أعمال الامتحانات وإعلان النتائج أو التظلم منها مع خضوعها لإشراف ورقابة الوزارة وجهات الاختصاص بها والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي في ضوء الضوابط المقررة.- للطالب أن يؤدي الاختبارات المقررة في هذا الشأن بحسب ما يقرره من اختيار وفقًا للقواعد المنظمة.