شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الإنتاج الحربي: الفريق محمد العصار بحالة صحية مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى محمد عيد بكر المتحدث الرسمي لوزارة الانتاج الحربي، ما تم تداوله بشأن وفاة الفريق محمد العصار قائلا في تصريحات لـ «المصري اليوم» إنه لا صحة حول الخبر المتداول عن صحة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وهو في حالة صحية مستقرة.

ولد العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

ولمع اسم الفريق العصار، خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو، والذى انتهى بالاعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصرى، ونهاية حكم الإخوان.

حصل العصار خلال مسيرته الحافلة على سام الجمهورية من الطبقة الثانية ، ونوط الواجب من الطبقة الاولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلى اكتوبر 73، ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد ) من فرنسا.

والفريق فخرى محمد العصار، حاصل على بكالوريوس هندسة من كلية الفنية العسكرية، وماجستير الهندسة الكهربائية، ودكتوراة الهندسة الكهربائية، وهو متزوج وله 3 أولاد.

Advertisements