شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف 5.148 مليار جنيه من معاشات يوليو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم والتى أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو فى يومها الخامس غالبية اليوم، مع حدوث بعض التكدسات امام بعض فروع بنك ناصر الاجتماعى وتم اتخاذ تدابير حاسمة لعدم تكرار هذه التكدسات؛ حيث بلغ إجمالى حركات الصرف حتى مساء اليوم الاحد 4.131 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 5.148 مليار جنيه.

كما تتابع نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عملية صرف المعاشات والدفعة الاولى من متجمد العلاوات الخاصه ، حيث تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، غدا الاثنين، فى الصرف لفئة أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاشات بقيمة أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو ) ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، إذ قرر الصرف لهم ايام الاثنين والثلاثاء الموافقة 6 و7 من شهر يوليو، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.



وشهد اليوم ختام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، حيث أشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلى 3.106 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 4.171 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 201 ألف حالة بقيمة إجمالية 193مليون جنيه، بالإضافة إلى 824 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 784 مليون جنيه.

وأكدت الــ " القباج" أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، مع الاستمرار فى توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية فى منظومة العمل، وتشجيع اصحاب المعاشات على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، التى تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم المالية فى أى وقت ومن أى مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم، واضافت أن العمل الكبير الذى يؤديه موظفى الهيئة فى هذه الظروف الاستثنائية، يبين مدى حرصهم على توفير أرقى الخدمات التأمينية للمواطنين بصفة عامة واصحاب المعاشات بصفة خاصة، وسط إجراءات احترازية مشددة، ما يعنى الاهتمام الكبير تجاه سلامة المتعاملين وتقديم افضل خدمة تأمينية لهم فى أن واحد.

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واعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بزيادة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وارتفاع نسب التفعيل حيث بلغ الصرف 4.171 مليار جنيه من خلال ماكينات الصرف الآلى فى خمسة ايام، لاسيما بعد القرارات التى تم اصدارها بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى لتشجيع التعاملات الإلكترونية وأهمها إلغاء رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلى، واتخاذ ما يلزم لتغذية ماكينات الصرف الألى بصفة مستمرة خاصة خلال أوقات صرف المعاشات، بهدف تقليل ذهاب العملاء لمنافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أو مكاتب البريد أو فروع البنوك .

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد اعلنت انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه حيث يبلغ أجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه وأجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه، فى حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها فى أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.

وفى سياق متصل أوضحت "القباج" أنه استمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اتخاذ العديد من الاجراءات الاستباقية التى تضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف، حيث تقرر وضع آلية لتقسيم عمليات الصرف على أيام متفرقة من شهر يوليو وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو )، وذلك حرصا على انتظام عملية صرف معاشات شهر يوليو بعد اضافة الزيادة وكذلك الفرق الشهرى من العلاوات والدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من اصحاب المعاشات، على أن يكون الصرف على النحو التالي:

- فئة من من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام ( 8-9 ) من شهر يوليو ،فئة من من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 800 ألف قائم بالصرف اعتبارًا من يوم ( 12) يوليو، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له متاح له الصرف خلال الأيام اللاحقة.