شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الانتاج الحربى: حالة الفريق العصار مستقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى، تعرض الفريق محمد العصار لأى مكروه، وذلك بعد أن تم تداول شائعات حول صحته.
وأكد محمد عيد بكر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، أن الفريق العصار وزير الإنتاج الحربى فى حالة مستقرة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد منح اللواء العصار رتبة الفريق الفخرى منذ أيام.
والدكتور محمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.
ولمع اسم الفريق العصار، خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو، والذى انتهى بالاعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصرى، ونهاية حكم الإخوان.
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