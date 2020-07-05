شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الانتاج الحربى: حالة الفريق العصار مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربى، تعرض الفريق محمد العصار لأى مكروه، وذلك بعد أن تم تداول شائعات حول صحته.

وأكد محمد عيد بكر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، أن الفريق العصار وزير الإنتاج الحربى فى حالة مستقرة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد منح اللواء العصار رتبة الفريق الفخرى منذ أيام.

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