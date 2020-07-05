شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. المالية: تم تسوية 140 ألف منازعة ضريبية بقيمة 160 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان وزير المالية، أنه تم تسوية 140 ألف منازعة ضريبية بقيمة 160 مليار جنيه.

وزير المالية: تم تسوية 140 ألف منازعة ضريبية بقيمة 160 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يتضمن محورين أو تشريعين لإنهاء المنازعات وجزء آخر يتعلق بالتجاوز، لافتا إلى إمكانية تقسيط المبالغ المالية وفق التسويات التى تتم وتصل إلى تقسيط حد أدنى 24 شهرا ويمكن أن تصل إلى تقسيط 4 سنوات مقابل التنازل عن الغرامات والتأخير.

البرلمان يوافق على قانون استقطاع 1% من صافي دخل يوليو لمواجهة تداعيات كورونا

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.

كرم جبر يدعو أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأول اجتماع غدا

دعا الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعضاء المجلس لحضور أول اجتماع رسمى للتشكيل الجديد، فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر غد الإثنين بمقر المجلس، وذلك لتشكيل هيئة المكتب.

وفاة أحدث كهنة مركز إدفو فى أسوان بسبب كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية اليوم الأحد، وفاة الأب المبارك القس جرجس سدمن كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية اللديد بمركز إدفو التابع لإيبارشية أسوان إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

لجنة مكافحة كورونا: وفاة رجاء الجداوى عبرة وجرس إنذار.. وعلى المصريين الحذر

كشف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، والمتابع لحالة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، آخر وصايا الفنانة الراحلة ورسائلها للمصريين.

رئيس البرلمان: قانون المساهمة التكافلية جاء بسبب جائحة كورونا..ومدته 12 شهرا

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، المقدم من الحكومة، يأتى فى ظل ظروف جائحة كورونا، متابعا: "كل الدول تأثرت اقتصاديا بشكل سلبى بسبب هذه الجائحة، وأغلب الدول لجأت لتخفيض المرتبات ونحن لم نلجأ لهذه الآلية".

التنمية المحلية: استرداد 6 ملايين و414 ألف متر و17 ألف فدان من أملاك الدولة

نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انفوجراف يوضح بيان بحجم إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء حتى أمس السبت 4 يوليو.

خطوات وشروط تركيب عداد الكهرباء الكودى والمستندات المطلوبة.. إنفوجراف

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رسميا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لبدء تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية، وهو عداد كهرباء مسبوق الدفع لا يحمل اسم مالك الوحدة ولا يعتبر سندا قانونيا لملكية العقار، وأعلنت الوزارة بدء تلقى طلبات التركيب حتى 15 أغسطس لأصحاب نظام الممارسة فقط الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن.

الوطنية للانتخابات تحدد أماكن تقديم طلبات الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 34 لسنة 2020 والخاص بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته فى انتخابات مجلس الشيوخ، طريقة التقدم بطلب الترشح والخطوات المتبعة، سواء كان بالنسبة للنظام الفردى أو نظام القائمة.

البرلمان يوافق على قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، فى مجموعه وأرجأ الموافقة النهائية على المشروع إلى جلسة قادمة.

مد أجل الحكم على المتهم بذبح مواطن فى حلوان لـ 8 سبتمبر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على المتهم بقتل مواطن بسبب خلافات بين أهليتهما فى حلوان، لجلسة 8 سبتمبر المقبل، وكانت المحكمة فى جلسة سابقة أحالت المتهم لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه.

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البرلمان يوافق على فتح اعتماد إضافى لموازنة 2019 / 2020 بقيمة 80 مليار جنيه

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 بقيمة 80 مليار جنيه فى الباب الثامن، وذلك فى مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

السعودية تعلن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين 3 أشهر

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر ملكى لوزارة الداخلية السعودية، للموافقة على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين، كذلك تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائى للوافدين، وذلك بدون مقابل، وتمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتى تنتهى خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.

مغسلة رجاء الجداوى: الفنانة كانت دائمة التسبيح والاستغفار.. ولا ترد هاتفيا إلا على ابنتها.. وتردد "يارب" دائما.. فتحية: آخر 48 ساعة كانت على جهاز تنفس.. وعملية غسلها استغرقت ساعة وربع.. والمستشفى أحضرت لها الكفن

قالت فتحية شعبان ممرضة بمديرية الصحة ومكلفة من قبل وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بالتواجد فى مستشفى أبو خليفة للعزل، لـ"الخليج 365"، إنها كانت ضمن التمريض المكلف بمتابعة الفنانة الراحلة "رجاء الجداوى"، فترة نقلها للعناية المركزة لمدة 15 يوما.

وزيرة الصحة: مصر ستمد العراق بمعدات طبية خلال 3 أيام لمواجهة كورونا

التقى السفير د. أحمد نايف الدليمى، سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد وزيرة الصحة والسكان المصرية د. هالة زايد. وفى مستهل اللقاء، نقل السفير الدليمى، تحيّات وتقدير وزير الصحة والبيئة العراقى د. حسن التميمى، إلى وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، مُتمنيًا لجمهورية مصر العربية، دوام التقدم والرفعة والازدهار، ومُثمنًا مبادرة الشقيقة مصر، مُمثلة بتوجيه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، استعدادها بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى العراق للمساهمة فى دعم مجهوداته لمواجهة وباء كورونا.

التنمية المحلية: رصد 200 مخالفة تقديم شيشة بالمقاهى وعدم تطبيق نسبة الـ 25%

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اتصالات بعدد من السادة المحافظين من بينهم محافظو القاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض المحافظات الساحلية، للتأكد من تطبيق الاجراءات والاحتياطات الصحية الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم وعدم التعاون مع أى مخالفات يتم رصدها خاصة بعد تلقى الوزارة لعدد من الشكاوى خلال الأسبوع الأول من الفتح التدريجى لبعض المنشأت التى تقدم خدمات للمواطنين .

مطار القاهرة يستقبل رحلة تقل 174 مصريا من العالقين بقطر

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، رحلة طيران قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنها 174 راكبا من المصريين العالقين بقطر، وذلك ضمن الجسر الجوى الذى نظمته وزارة الطيران المدنى،منتصف الشهر الماضى بالتعاون مع الجهات المختلفة لإعادة المصريين العالقين بقطر عبر سلطنة عمان .





مفاوضات سد النهضة تتواصل اليوم بعقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع كل دولة.. "الرى": لا يوجد توافق حتى الآن على المستويين الفنى والقانونى.. والسودان تجدد موقفها بضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات

تتواصل اليوم النقاشات فى النقاط الخلافية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاثة كل على حدة، برعاية جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا، وممثلى مكتب الاتحاد الأفريقى ومفوضية الاتحاد الأفريقى، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقى وذلك فى إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقى مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.

الصحة تحذر من ارتداء الأطفال حديثى الميلاد كمامات كورونا.. انفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان أن ارتداء الكمامات للحماية من كورونا لا يصلح مطلقا مع الأطفال الرضع لكون المجرى التنفسى للطفل حديث الميلاد أضيق من المجرى الخاص بالشخص البالغ وهو ما يرفع مخاطر الإصابة بالاختناق .

رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد يؤدون اليمين أمام البرلمان.. صور

أدى كرم كامل إبراهيم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين كمال عبد القادر زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسته التى انعقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

إنعام سالوسة تستغيث ضد أبراج ساويرس.. والشركة ترد: حصلنا على كل التصاريح

اشتكت الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة، من مشروع بناء أبراج لشركة استثمارية خاصة بالمهندس نجيب ساويرس بمدينة الشيخ زايد، قائلة :" منذ سنوات وعندما كان الدكتور مصطفى مدبولى وزيرًا للإسكان تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدانا للمهندس نجيب ساويرس لبناء أبراج عليها بارتفاع 20 طابقا، كما تم تخصيص الحديقة المركزية ومساحتها 60 والخاصة بالمدينة للمشروع، فرفعنا دعوى لتضررنا من هذا القرار ولكننا فوجئنا بعد عام ونصف برفض الدعوى شكلًا".

فيديو.. علاج "عم عاطف" أقدم شيال فى مصر على نفقة الدولة بعد نشر قصته بـ"الخليج 365".. خضوعه لكافة التحاليل ويعانى ضعف نظر.. يشكر الرئيس السيسى ورئيس الوزراء.. ويشير بعلامة النصر: "مكنتش متوقع كل هذا الاهتمام"

بعد نشر قصة على " الخليج 365" وبعد تسليط الضوء عليه من قبل القنوات الفضائية بعد نشر قصته استقبل الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عم عاطف، أقدم شيال فى مصر"

رسميًا.. الأهلى يشكو النجم والصفاقسى للكاف ويطالب بمنعهما من القيد

قدّم النادى الأهلى شكوى رسمية ضد ناديى النجم الساحلى والصفاقسى التونسيين للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب تقاعس بطلى تونس عن تسديد مستحقات الأهلى المُتأخرة، وأكد الأهلى فى شكواه الرسمية أنه خاطب النجم الساحلى والصفاقسى بشكل رسمى طوال الفترة الماضية من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة منذ فترة طويلة لكنهما لم يلتزما بالسداد، وأوضح الأهلى أنه أرسل شكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حكم ضد الصفاقسى وبصدد الحصول على حكم ضد النجم الساحلى بعدما تأكدت المحكمة الرياضية الدولية أن الأهلى لديه الحق فى الحصول على هذا المبالغ.