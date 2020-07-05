شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاسم والسن الحقيقيين لـ رجاء الجداوى من واقع بطاقة الرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، الصورة الرسمية لبطاقة الرقم القومى للفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتظهر البيانات اسم الفنانة الرسمى وهو "نجاة على حسن الجداوى"، من مواليد 6 سبتمبر 1934، وتقيم في شارع الدقى بمحافظة الجيزة.

وكانت قد رحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، بعد تواجدها لمدة 43 يوما إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصيبت بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية اليوم.