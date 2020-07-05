شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 535 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 535، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما تم تسجيل أكثر من 11 مليونا و465 ألف حالة إصابة، وارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى أكثر من 6 ملايين و400 ألف حالة.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أعلى معدل إصابات يومى منذ ظهور الجائحة بالأمس، وذلك بعد أن تم تسجيل أكثر من 212 ألف إصابة فى يوم واحد.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى، أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتسعى العديد من الشركات والجهات المعنية إجراء المزيد من التجارب السريرية على أكثر من لقاح حتى يتم اعتماده رسميا لمواجهة هذا الوباء العالمى.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا، حيث تقترب الإصابات فيها من 3 ملايين حالة، وتأتى بعدها البرازيل التى سجلت أكثر من مليون ونصف اصابة، وفى المركز الثالث حلت روسيا والتى سجلت أكثر من 600 ألف إصابة بالفيروس المستجد.