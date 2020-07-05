شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة لتأمين العمق الغربى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ومدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة. Advertisements وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادً للحدود الدولية لمصر، وكذلك أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا انظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري "طيبة 1".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة لتأمين العمق الغربى لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.