شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا قدمت عاهرات لضباط بحلف "الناتو" من أجل ابتزازهم.. بالمستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع «نورديك مونيتور» التركي تفاصيل جديدة في قضية شبكة التجسس، المتورط فيها ضباط أتراك، تعاونوا مع شبكة دعارة لتقديم عاهرات لابتزاز ضباط الناتو الأجانب الموجودين في إزمير، وتسجيل لحظاتهم الحميمة مع نساء في فندق أو منازل آمنة لجلب المعلومات السرية منهم.



مستندات مستندات

ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها «نورديك مونيتور»، جلب الضابط التركي أنداش كسكين، البالغ من العمر 45 عامًا، نساء لأفراد عسكريين أجانب عاملين في تركيا، من الدول الأعضاء في الناتو؛ من أجل جمع المعلومات والحصول على وثائق سرية. وأشار ملف القضية إلى أن بعض هذه الوثائق تم تسليمها إلى روسيا.



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وحسب اعترافات المشتبه بها نارين كوركماز، أحد العناصر الرئيسية في هذه الشبكة، قالت إن الضابط التركي أنداش كسكين يعرف الكثير من ضباط الناتو، وينظم المواعيد في فندق أكتور بأزمير في الغرفة رقم 204، واستخدم أيضًا شقة خاصة يملكها أحد أفراد الشبكة.

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وجمع كسكين من خلال هذه الشبكة، معلومات استخباراتية عن طريق آلاف الصور ولقطات الفيديو لعشرات النساء في لقاءات جنسية حميمة مع ضباط في الناتو، وأشار تقرير بتاريخ 22 ديسمبر 2012، أعده ستة خبراء، إلى أنه لم يتم اكتشاف الصور ومقاطع الفيديو الصريحة للقاءات جنسية فحسب، بل تم أيضًا اكتشاف وثائق عسكرية سرية.

وفي ملفات أخرى تشير إلى معلومات من أجل التسلل إلى المنشآت العسكرية الآمنة والحصول على معلومات ووثائق سرية.

واعتقلت الشرطة التركية في 5 مايو 2012، 27 مشتبهًا بهم وحددت ثمانية منازل، وجمعت وثائق تم الاستيلاء عليها من المشتبه بهم كوركماز وكوتن.