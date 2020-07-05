شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بتعزيز العلاقات مع مؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي". Advertisements وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "استراتيجية وزارة التعاون الدولى فى التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة، وذلك فى إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة". ووجه الرئيس فى هذا الصدد بتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولية والإقليمية، بالتوازى مع الالتزام بضوابط الاقتراض الخارجى، وأهمية متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات المستهدفة على نحو يحقق الاستخدام الأمثل لحزم التمويل ولتعظيم الاستفادة لصالح التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.

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