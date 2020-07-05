شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يقصف 7 آليات عسكرية للمليشيات الإرهابية فى مدينة براك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، قصفا على 7 آليات عسكرية تابعة للميليشيات الليبية الموالية لتركيا، على مقربة من مدينة براك الشاطئ الاستراتيجية، جنوب ليبيا، حيث إن الآليات المسلحة التابعة للميليشيات كانت تتمركز في مشروع "الدبوات" الزراعي الذي يبعد عن مدينة براك الشاطئ 40 كيلومترا من جهة الغرب.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، تعد مدينة براك الشاطئ في جنوبي ليبيا من المناطق الاستراتيجية وتوجد بها قاعدة براك الشاطئ الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، كما يرصد الجيش الليبي تحركات الميليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا، خاصة الجنوب الليبي الذي يعد أحد أهداف الغزو التركي الرئيسية للسيطرة على آبار النفط الليبي في الجنوب، إضافة إلى هدف آخر هو محاولة الأتراك تأمين طرق تهريب العناصر الإرهابية من إفريقيا الى ليبيا والعكس.

وتتحدى تركيا الإرادة الدولية الساعية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وتزيد من تدخلها العسكري في ليبيا من خلال دعم الميليشيات بالسلاح وإرسال المرتزقة الإرهابيين، شن الجيش الوطني الليبي سلسلة غارات على قاعدة الوطية غرب ليبيا والتي تسيطر عليها مليشيات طرابلس، مما أسفر عن تدمير منظومة دفاع جوي تركية

وأشارت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إلى أن 9 غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ونتج عنها تدمير منظومة دفاع جوي تركية، حيث سُمع أصوات عدة انفجارات باتجاه قاعدة الوطية، كما أن الضربات الجوية استهدفت استراحة تدعى النداب وهي كانت خاصة بآمر القاعدة في السابق، مضيفةً أن الاستراحة يتخذها العسكريون الأتراك مقرًا لهم بعد السيطرة على القاعدة.