بصلاحيات واسعة.. "الوطنية للصحافة" تتشكل لأول مرة وفقًا للقانون 179 لسنة 2018



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

بأداء عبدالصادق الشوربجي اليمين القانونية رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب؛ يبدأ رئيس الهيئة الجديد العمل وفقًا لصلاحيات جديدة تطبق لأول مرة منذ إقرار قانون الهيئة 179 لسنة 2018.

ونص القانون لدى صدوره في سبتمبر 2018، على أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها وفقًا لأحكام القانون الجديد. وبحسب هذا القانون تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. كما تتشكل الهيئة الوطنية للصحافة من تسع أعضاء بدلًا عن 13 عضوًا في السابق.

ويأتي إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة، بحسب نص المادة 53، كأول المهام التي تنتظر الهيئة الوطنية للصحافة، وتنتظر الهيئة أيضًا مهمة إتمام تشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، بعد إجراء الهيئة السابقة برئاسة كرم جبر للانتخابات في 8 مؤسسات صحفية قومية خلال مارس الماضي، والتي عدت أول خطوة للعمل بالقانون الجديد.

ووصف الشوربجي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط القانون الذي سيتشكل بموجبه مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بأنه "جيد جدًا" من حيث آلية الرقابة والمحاسبة، خاصة فيما يتضح من تشكيل الجمعية العمومية، والتي ستتولى إقرار الميزانية والمشاريع قبل أن ينفذها مجلس الإدارة، إضافة إلى إجراء عملية التقييم والمحاسبة.. معلقًا بقوله: "لا أحد يحاسب نفسه والفترة القادمة يجب أن يكون هناك عمل جاد في أي مؤسسة تريد التنمية والعمل من أجل الاستمرار".

وفعليًا، تتسع مهام رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجديد عن سابقه؛ إذ تنص المادة 35 من القانون 179 لسنة 2018 على أن يتولي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئاسة الجمعية العمومية لجميع المؤسسات القومية؛ وورد بالمادة: "يرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفى حالة غيابه يجوز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً"، مما يمنح رئيس الهيئة صلاحيات واسعة، إذ تتولى الجمعية العمومية للمؤسسة اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية، وإقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.

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وكانت الهيئة الوطنية للصحافة تشكلت لأول مرة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر في 11 أبريل 2017، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى طبقاً لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016، والذي عرف باسم القانون المؤسسي لتنظيم الصحافة والإعلام.

وصرح الشوربجي الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للصحافة، فور صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه أنه سيعمل بتوليه المنصب الجديد على استكمال ما بدأته الهيئة الوطنية للصحافة من ملفات للنهوض بالصحافة القومية.

وأضاف: "نعدكم أن نعمل 24 ساعة يوميًا للنهوض بالمؤسسات الصحفية والصحافة".

وتابع: "هدفنا الرئيسي هو النهوض بمهنة الصحافة، والعمل سيكون مؤسسيا بمشاركة جميع أعضاء الهيئة وبالتشاور معهم، وسنعمل على تقديم رؤيتنا لكل شيء يخص هذا الملف المهم".

وتتمثل اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة في الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، وإقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الأخرى، وتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية، واعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات.