"للتوصيل والتعاقد".. إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات المياه والصرف الصحي أول أغسطس



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، إطلاق البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية مبسطة، وتوضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لكل خدمة.

وأضاف رسلان، أن ذلك يأتي في إطار خطة الشركة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، تزامنًا مع إعلان الحكومة المصرية إطلاق "بوابة مصر الرقمية" التي تتيح تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين المصريين إلكترونيًا، وتطبيقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي ومنع تكدس الجمهور بمراكز خدمة العملاء، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن البوابة التجارية الالكترونية لخدمات المياه تتيح من خلال الرابط الالكتروني https://ecp.hcww.com.eg تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، مثل تلقي طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحي، وخدمة التعاقد على عداد المياه الكودي، وفقًا للقواعد والقرارات التنفيذية لتركيب عدادات كودية لجميع المباني الموصل لها المياه بصورة مخالفة وغير قانونية، طبقًا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والمنظمة لهذا الشأن.

وأشار إلى أن الفترة التجريبية للبوابة، تمتد خلال شهر يوليو الجاري، على أن يبدأ التشغيل الفعلي بداية من شهر أغسطس المقبل.