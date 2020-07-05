الجنايات توقف قرار التحفظ على أموال حسن نافعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار غلي الهواري، المنعقدة بطره، اليوم الأحد، بوقف سريان قرار النائب العام رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٩ بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، بحسب محاميه خالد علي.

وكتب "علي" على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن القرار جاء لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعويين (٤، ٦ لسنة ٤٢ قضائية دستورية).

وكانت المحكمة صرحت لدفاع "نافعة" بالطعن أمام الدستورية على المادة 47 من قانون مكافحة الإهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥ لمخالفتها نصوص المواد ٢، ٤، ٣٥، ٥٣، ٩٦ من دستور ٢٠١٤.

يذكر أن نيابة أمن الدولة أخلت سبيل "نافعة" على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.