مستأنف الطفل تؤيد السجن 15 سنة لمرتكب "مذبحة أبوالنمرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أيدت محكمة مستأنف الطفل بالجيزة، توقيع أقصى عقوبة على مرتكب مذبحة أبو النمرس، بالسجن 15 سنة، في اتهامه بقتل زوجة عمه وطفلتها والشروع في قتل طفلها.

تضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة الطفل بالجيزة، بإشراف المحامي العام المستشار محمد القاضي، قيام المتهم حال كونه طفلًا جاوز الخامسة عشرة من العمر، بقتل المجني عليهما زوجة عمه "شيماء. ع" وابنة عمه "دنيا. أ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك على إثر خلافات سابقة بينهم.

وأعد الجاني لذلك مخططًا إجراميًا محكمًا وتسلل ليلا إلى داخل عقار سكنهما، وأعد لغرضه سلاحين "سكين" تحصل عليهما من حجرة الطهي بالعقار، وانتظر حتى أن خلدا إلى النوم وما أن ظفر بالأولى فسدد إليها عدة طعنات قاتلة متفرقة بجسدها، وما أن صاحت المجني عليها الثانية فلم يتردد بتسديد لها عدة طعنات قاتلة هي الأخرى قاصدًا إزهاق روحهما، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة ببيان الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتهما.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم شرع كذلك في قتل نجل عمه المجني عليه "عامر. أ" عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على ذلك متتبعًا إياه حال محاولته الفرار مروعًا إبان رؤيته للمتهم يتعدى على والدته وشقيقته المجني عليهما، وما أن ظفر به حتى سدد إليه عدة طعنات بجسده باستخدام ذات السلاحين "السكينين" ثم ألقاه من أعلى الطابق الأول بالعقار محل الواقعة قاصدا من ذلك قتله، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وباستجواب المتهم "صابر.م"، 17 سنة، طالب، أقر بقتله المجني عليه ما "شيماء.ع"، زوجه عمه و"دينا.أ"، نجله عمه وشروعه في قتل "عامر.ا"، نجل عمه، وذلك على إثر وجود خلافات سابقة فيما بينه وبينه الأولى منذ مايقرب من أربعة سنوات لاتهامها له دون سند بالسرقة والإساءة لسمعته إضافة لإلقائها مياه غزيرة أمام بوابة عقارها مما تسبب في سقوطه أرضا.