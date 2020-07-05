من العاصمة الإدارية للكريمات.. رحلة حل لغز مقتل مقاول بـ"صحراء أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

العاصمة الإدارية، طريق الكريمات، مركز أطفيح، 3 مناطق كانت شاهدة على جريمة قتل مقاول شاب على يد عاملين؛ بسبب خلافات مالية.

البداية نهاية الشهر الماضي، تلقى مأمور قسم شرطة أطفيح إدارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بالظهير الصحراوي.

معاينة رجال الشرطة تحت إشراف مدير قطاع الشرق كشفت عن أن الجثة لمقاول يدعى "أحمد.ع."، في العقد الثالث من العمر في حالة تحلل.

تبين بالفحص أن الضحية يعمل في مجال المقاولات بالعاصمة الإدارية بعد تخرجه في جامعة الأزهر، قبل العثور على سيارته بطريق الكريمات.

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5 أيام من أيام البحث والتحري لضباط فرقة شرق الجيزة بقيادة العقيد محمد علي توصلت إلى أن عاملين اثنين وراء ارتكاب الواقعة، أحدهما على خلاف مالي مع الضحية، إذ عاجله الأول بضربة على الرأس والثاني خنقه حتى تاكدا من وفاته.

المتهمان تخلصا من الجثة بدفنها بمكان العثور عليها إلا أن نبش الكلاب الضالة كشف المستور. وتمكن الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث أطفيح ومعاونه النقيب هشام موسى من ضبط المتهمين، وأقرا بارتكاب الجريمة.

وقال أحد المتهمين إنه خطط للتخلص منه بسبب تكرار مطالبته له بسداد 4 آلاف جنيه مستحقة، فاستعان بزميله وقتلاه وتخلصا منه على النحو المُشار إليه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.