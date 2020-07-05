ضبط أجنبي بحوزته 15 كيلو هيروين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، أحد العناصر الإجرامية، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 15كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الشرقية – ويحمل جنسية إحدى الدول العربية) تخصص في الاتجار بمخدر الهيروين، متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس ودائرة قسمي شرطة أول وثان العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه في الاتجار والترويج على عملائه.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية، أمكن استهداف المتهم وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحيازته (60 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت جميعها 15 كيلو جرام- مبلغ مالي –هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليونين و250 ألف جنيه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.