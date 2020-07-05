ضبط شخصين بحوزتهم 1000 قرص ترامادول في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (شخصين "لأحدهما معلومات مسجلة") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بحوزتهما (1000 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 دراجة نارية "بدون لوحات") . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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