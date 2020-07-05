أخبار مصر | مصر تعرض مقترحًا يحقق هدف إثيوبيا لتوليد الكهرباء من سد النهضة (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر تعرض مقترحًا يحقق هدف إثيوبيا لتوليد الكهرباء من سد النهضة (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع فريق التفاوض المصري مع المراقبين والخبراء في قضية سد النهضة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعه الثنائي مع لاستعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد.

وأوضحت وزارة الري في بيان لها، أن الفريق المصري ناقش الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين، وأوضح أهم الشواغل المصرية، إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار محاولات تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتي أثبت مسار المفاوضات اختلافها بشكل كبير.

وأكد البيان، أن مصر أبدت عدم اعتراضها على مشروعات التنمية في دول حوض النيل، بما فيها إثيوبيا، بل أن مصر تدعم جهود أشقائها هناك من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.

واستعرض الوفد المصري، الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري، التي تعد قضية وجودية، كما تم الإشارة إلى المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالح الدول الثلاث، بما يعزز التعاون الإقليمي فيما بينها، من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليًا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.

ولفت بيان وزارة الري، إلى عرض أهم ملامح المقترح المصري الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي الوقت نفسه يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية، في إطار تنفيذ إعلان المبادئ، وأسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، بما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.

وتقدم عدد من المراقبين بعدة استفسارات واستيضاحات، رد عليها الفريق المصري.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللأزمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن (105)، و(15335) ورقم الواتساب (01553105105).